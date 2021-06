Calciomercato Milan – Brahim Díaz, da Ancelotti l’aiuto per il Diavolo?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz potrebbe restare in rossonero. Il nuovo tecnico del Real Madrid è amico della società

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , vorrebbe confermare Brahim Díaz . Il fantasista di Málaga, infatti, è stato autore di una gran bel finale di stagione e, più in generale, la sua prima annata rossonera è stata positiva ( 7 gol e 4 assist ).

Il calciatore andaluso, come noto, era giunto al Milan in prestito secco dal Real Madrid . Pertanto, a meno che non venga trovata una soluzione, dal prossimo 1° luglio Brahim Díaz farà ritorno alla 'Casa Blanca'.

Ancelotti, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, in ottimi rapporti con il club rossonero, non dovrebbe però ostacolare il felice esito del Brahim Díaz-bis per il Diavolo. Milan, Giroud ad un passo: cifre e dettagli dell'operazione >>>