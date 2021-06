Calciomercato Milan – Giroud, la stretta finale: sarà partner di Ibra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea, sarà il prossimo attaccante rossonero

Daniele Triolo

Parlando del calciomercato del Milan, 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto su Olivier Giroud, classe 1986, centravanti francese che a fine mese si svincolerà a parametro zero dal Chelsea. Il giocatore, infatti, è pronto a dire sì al Milan. Giocare in una squadra che ha fatto ritorno ai vertici in Serie A e che giocherà di nuovo in Champions League, infatti, affascina Giroud più di altre soluzioni.

Le proposte non gli mancano: il fatto che si libererà a costo zero ha evidentemente invogliato più di qualche squadra. Ma, a quanto pare, i contatti di questi giorni tra il club rossonero ed il suo entourage sono stati soddisfacenti. Giroud, per la 'rosea', è attratto dall'idea di poter indossare la maglia di una società storica nell'Europa che conta. Magari con l'ambizione di giocare la Champions da protagonista.

Il francese è anche allettato dall'idea di essere l'alter ego di Zlatan Ibrahimovic, se non talvolta, in alcuni casi, il suo partner d'attacco. L'allenatore Stefano Pioli, infatti, lo considererebbe un co-titolare del suo Milan. L'appeal tecnico della proposta rossonera rende più abbordabile anche l'aspetto economico: la trattativa con i dirigenti rossoneri è stata avviata, in maniera costruttiva, già da qualche tempo.

Il Chelsea, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', gli ha offerto un rinnovo di contratto annuale più o meno alle stesse condizioni del Milan: 4,2 milioni di euro più bonus. Lui, però, preferisce fare una nuova esperienza all'estero. Lo hanno cercato nella Major League Soccer statunitense, il West Ham in Premier League, anche Siviglia, Valencia e Villarreal nella Liga. Soluzioni che per lui non sono all'altezza del Milan e della Serie A.

Giroud, dunque, prossimo colpo di calciomercato del Milan? L'operazione è in dirittura d'arrivo: contratto biennale da 4 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio che, per il Milan, grazie al Decreto Crescita, peserà nelle casse del club, al lordo, per 6 milioni di euro l'anno. Esattamente quanto avrebbe inciso, economicamente parlando, una conferma di Mario Mandzukic.

Giroud è l'acquisto di calciomercato che serve a questo Milan, per caratteristiche ed esperienza. Porterà un notevole contributo in zona gol e con un accordo così disegnato le casse rossonere non subiranno un pesante aggravio. Non sarà necessario molto tempo per arrivare alla conclusione ed all'ufficializzazione dell'affare. Mercato, il Milan tenta l'affondo per Adli: le ultime >>>