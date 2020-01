Calciomercato – Dalla Croazia: accordo Milan-Dinamo per Dani Olmo

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal quotidiano sportivo croato ‘Sportske Novotsi’, Milan e Dinamo Zagabria avrebbero trovato l’accordo per Dani Olmo. Per portare subito il giocatore spagnolo classe 1998 a Milanello, i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro, più 5 di bonus e più una percentuale sulla futura rivendita.

Per il ragazzo è invece già pronto un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Oggi il giocatore, che sarebbe pronto a volare a Milano già nelle prossime ore, non parteciperà all’amichevole che la Dinamo Zagabria giocherà contro la Lokomotiv Zagabria, mentre nel ritiro della formazione croata potrebbe arrivare il suo agente Andy Bar. A fargli posto potrebbe essere Jesùs Suso: le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android