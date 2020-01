Bentancur: “Semifinale col Milan? Ibrahimovic è un gran giocatore..”

NEWS MILAN – Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus e della nazionale uruguayana, ha parlato in zona mista al termine della sfida contro la Roma, vinta per 3-0 grazie anche ad una sua rete. Ecco le sue parole su chi preferirebbe trovare in semifinale di Coppa Italia tra Milan e Torino: “Ibrahimovic è un grande giocatore, ma c’è tempo per pensarci”, ha risposto l’ex centrocampista del Boca Juniors. Intanto, sul mercato in uscita dei rossoneri, ancora bloccata la cessione di Ricardo Rodríguez: ecco cosa manca>>>

