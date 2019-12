Atalanta-Milan 5-0: gol e highlights del match (VIDEO)

ULTIME MILAN – Manita. O, per dirlo in tema Natalizio, cinquina. Atalanta-Milan si trasforma in una festa orobica e un inferno per il Diavolo, che sembra trovarcisi davvero bene ultimamente. La formazione di Giampiero Gasperini ha controllato la partita dall’inizio alla fine e ha tradotto in gol questo predominio. Il primo, strepitoso, di Alejando Gomez dopo appena 10 minuti. Poi tante occasioni non sfruttate, finchè a metà ripresa non ha iniziato a dilagare meritatamente, fino a segnare cinque reti totali. Milan non pervenuto, zero tiri in porta. In questo video tutti gli highlights e i gol del match, quasi totalmente nerazzurri.

