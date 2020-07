Verso Milan-Cagliari, niente riposo post-Samp: il report dell’allenamento

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Squadra a Milanello anche questa mattina dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro la Sampdoria; gruppo al lavoro in preparazione dell’ultimo incontro della stagione contro il Cagliari, sabato 1 agosto alle 20.45 a San Siro.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera, in campo invece gli altri componenti della rosa. Sul rialzato alle spalle degli spogliatoi via alla sessione con l’attivazione muscolare, con una serie di torelli a tema, e una partitella con le mani. Il gruppo ha poi proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso palla prima di una partitella su campo ridotto che ha chiuso il lavoro odierno.

VENERDÌ 31 LUGLIO

Il programma di domani, venerdì 31 luglio, prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle 14.00 mentre l’allenamento di rifinitura è previsto nel pomeriggio alle ore 18.00.

