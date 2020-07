Calciomercato Milan – L’agente di Rodriguez a Casa Milan: cessione in vista?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ è in corso un incontro tra l’agente di Ricardo Rodriguez, Gianluca Di Domenico, e Paolo Maldini per discutere del futuro dello svizzero, trasferitosi lo scorso gennaio in prestito secco al Psv Eindhoven. Il giocatore, rientrato in rossonero, ha soltanto un anno di contratto e non ci sono i margini per il rinnovo, ma ci sono alcune offerte in ballo che potrebbero dare il là alla sua cessione. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

Intanto ecco il siparietto tra Ibra e un giornalista di Milan Tv, GUARDA QUI IL VIDEO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓