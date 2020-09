Verso Crotone-Milan: allenamento interrotto per il maltempo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

Rossoneri a Milanello anche questa mattina dopo la vittoria di San Siro in Europa League, eliminando il Bodø / Glimt il e qualificandosi ai playoff, e prima della trasferta di campionato a Crotone .

IL REPORT

Squadra in palestra alle 10.30 dove i titolari della gara di coppa hanno effettuato la consueta seduta defaticante. Il resto della rosa avrebbe dovuto scendere in campo, ma la sessione odierna è stata interrotta a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Carnago, costringendo il gruppo a svolgere tutto l’allenamento in palestra.

SABATO 26 SETTEMBRE

Per sabato, a Milanello, sono previste alle 10.30 la rifinitura e alle 14.00 la conferenza stampa di Mister Pioli. A seguire, nel pomeriggio, la partenza per Crotone.

