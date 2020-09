RIO AVE-MILAN ULTIME NEWS – Sarà Jesus Jil Manzano, direttore di gara spagnolo, ad arbitrare Rio Ave-Milan, playoff di Europa League. La gara, come noto, è in programma giovedì 1 ottobre, alle ore 21, in Portogallo. L’arbitro Manzano sarà coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Angel Nevado. Quarto uomo Javier Alberola Rojas. . LEGGI QUI TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO ROSSONERO >>>