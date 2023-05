Milan, tattica e possesso per i rossoneri: il report della seduta odierna

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul centrale, dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni esercizi atletici. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in un serie di esercitazioni tecniche e alcuni lavori sul possesso , che hanno preceduto la parte tattica. L'allenamento si è chiuso consueta partitella su campo ridotto.

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli, prevista per le ore 13.45 e in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch. LEGGI ANCHE: Milan, casting per il bomber. Ecco la richiesta per la punta dalla Ligue 1