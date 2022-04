Milan, il report dell’allenamento: Pasqua di lavoro a Milanello / News

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Pasqua di lavoro con vista derby di Coppa Italia

"Pasqua al lavoro per i rossoneri che si sono ritrovati a Milanelloquesta mattina per un nuovo allenamento verso il Derby, Inter-Milan, in programma martedì 19 aprile alle 21.00 a San Siro e valido come ritorno della Semifinale di Coppa Italia.