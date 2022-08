Milan, il report dell’allenamento odierno: focus sul possesso palla

Altra giornata di allenamento per il Milan in vista dell'esordio contro l'Udinese nella Serie A 2022-23: il report della sessione odierna

Altra giornata di allenamento per il Milan in vista dell'esordio contro l'Udinese nella Serie A 2022-23: il report della sessione odierna pubblicato dal sito ufficiale del club rossonero.

Squadra al lavoro questa mattina a Milanello dopo il giorno di riposo concesso ieri dal Mister. Ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno.

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare. A seguire squadra in campo, sul centrale, dove ha continuato la fase di riscaldamento con una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni sul possesso mentre i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.