Milan, il report dell'allenamento odierno: possesso e tattica per i rossoneri (getty images)

(fonte acmilan.com) - Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo incontro di campionato che vedrà il Milan affrontare il Monza sabato 22 ottobre alle ore 18 a San Siro. Presenti a Milanello per seguire il lavoro della squadra Paolo Maldini e Frederic Massara.