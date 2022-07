Milan, il report dell’allenamento: focus su possesso e conclusioni

Altra giornata di allenamento per il Milan in vista della prossima stagione. Il report della sessione odierna pubblicato dal club rossonero

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio per i rossoneri, dopo il giorno di riposo concesso ieri dal Mister. Squadra arrivata a Milanello a ora di pranzo, per poi scendere negli spogliatoi alle 16.30.

Gruppo in palestra per iniziare con l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato, dove la squadra ha proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti con l'ausilio degli ostacoli e dei coni. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni sul possesso, che hanno preceduto un lavoro tecnico focalizzato sulle conclusioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.