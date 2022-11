Milan, il report dell’allenamento odierno: subito testa rivolta allo Spezia

(fonte acmilan.com) - Squadra subito a Milanello questa mattina per il primo allenamento dedicato alla preparazione del prossimo impegno di campionato contro lo Spezia , sabato 5 novembre alle ore 20.45 a San Siro.

In palestra per il consueto lavoro defaticante gli undici partenti di ieri sera; in campo sul centrale gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con alcuni esercizi atletici a cui hanno fatto seguito dei torelli a tema e del lavoro sul possesso. Terminata la prima parte dell'allenamento, il gruppo ha disputato una partitella su campo ridotto con la formazione Primavera.