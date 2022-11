Ibrahimovic furioso: “Non devi parlare, non dire che non gioco!” (Video)

Tutto è bene quel che finisce bene. Il Milan si qualifica agli Ottavi di Champions battendo il Salisburgo con un netto 4-0 firmato da Olivier Giroud, Rade Krunic e Junior Messias. Una vittoria che rende felice anche coloro i quali sono fuori per infortunio: ci sarà tempo fino a febbraio per recuperare la migliore condizione e prendere parte al torneo più prestigioso d'Europa e non solo. Tra questi, ovviamente, non può mancare Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese, anche nella serata di ieri, era presente a San Siro per incitare i compagni e dare consigli quasi come un allenatore in seconda. La solita adrenalina di Zlatan che però, ad un certo punto, si è concentrata anche al di fuori della partita.

Discussione animata

Le telecamere di 'Prime Video' lo hanno pizzicato mentre teneva una discussione abbastanza accesa, ma non è noto l'interlocutore dello svedese. Queste le parole di Ibra: "Non andare in giro a dire che io non gioco. Non devi parlare. Se non l’hai sentito da me, non devi parlare". Proviamo a dare una ricostruzione dell'accaduto, precisando che si tratta soltanto di congetture. Nelle settimane scorse il giornalista Alessandro Alciato ha affermato che se il recupero di Ibrahimovic non dovesse andare per il verso giusto, allora ecco che potrebbe avanzare l'ipotesi di un ritiro anticipato. Lo stesso Alciato ieri sera si trovava a bordo campo per assistere alla partita per conto della pay-tv di Amazon. Che l'attaccante rossonero abbia voluto mettere in chiaro le cose? Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Ma restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti che potrebbero arrivare nelle prossime ore. Maldini affamato, non si accontenta: "Saremo una mina vagante". Le dichiarazioni