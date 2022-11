Bakayoko, ma cos’hai in testa? Il cappellino del francese scatena i social

Tiemoué Bakayoko grande protagonista in Milan-Salisburgo... ma non in campo. La seconda parentesi rossonera del francese non è stata sicuramente quella che ci si aspettava. Fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli ormai da tempo, il giocatore di proprietà del Chelsea è destinato a ritornare in Inghilterra a fine stagione a meno che la società non decida di interrompere il prestito già nel calciomercato di gennaio.