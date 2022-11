Milan agli Ottavi di Champions League: ecco quanto vale la qualificazione

Bastava un pareggio al Milan per assicurarsi gli Ottavi di Finale di Champions League dopo ben 9 anni dall'ultima volta. I rossoneri, però, hanno fatto un lavoro egregio e hanno schiantato il Salisburgo con un 4-0 netto che ha certificato una crescita importante della squadra. A fine partita Paolo Maldini ha sottolineato la bravura della squadra, che però non deve accontentarsi e puntare sempre più in alto. D'altronde il Milan porta con sé un nome importante che ha dettato legge nel mondo negli anni scorsi. Il Diavolo ha il dovere di ritrovare la dimensione europea che ha sempre avuto.

Milan, ecco quanto incassi

Oltre che dal punto di vista sportivo, la qualificazione agli Ottavi di Champions League è molto importante anche per quanto riguarda le casse rossonere. Come riferisce il 'Corriere della Sera', infatti, il Milan incasserà ben 20 milioni di euro per essersi iscritta al club delle migliori 16 squadre d'Europa. Si tratta di denaro fresco che porterà un impatto molto positivo al bilancio del club. Maldini affamato, non si accontenta: "Saremo una mina vagante". Le dichiarazioni