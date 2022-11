Milan-Salisburgo, Maldini: “Saremo una mina vagante, sono affamato”

Sul momento di svolta : "Siamo partiti 4 anni fa, questo è l'anno in cui dobbiamo stringere. Vogliamo essere protagonisti in Italia per tornare poi ad avere la dimensione europea che è sempre appartenuta al Milan. Non è facile perchè siamo ancora lontani dal punto di vista economico. Credo che il Milan sarà una mina vagante tra le seconde classificate".

Sul rinnovo di Pioli: "Lo abbiamo rinnovato questa settimana perchè credevamo fosse giusto farlo prima della partita di oggi. Il mister non era in discussione, così come il rinnovo. Non ha inciso la gara di Torino e non lo avrebbe fatto nemmeno la partita di stasera, anche se fosse andata male avremmo rinnovato il mister fino al 2025".