Milan, Pioli recupera i pezzi: Ibrahimovic a Milanello e Messias in gruppo

Stefano Pioli recupera i pezzi dopo le partite delle nazionali. Torna Zlatan Ibrahimović, Junior Messias è completamente recuperato

Dopo mesi difficili in cui ha dovuto fare a meno di tantissimi giocatori, Stefano Pioli può accennare un sorriso. L'unica nota stonata è quella di Davide Calabria, per cui i tempi di recupero dopo l'infortunio al polpaccio sono tutti da definire. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' oggi a Milanello si è rivisto Zlatan Ibrahimović, che ha svolto regolare lavoro insieme al resto del gruppo. Stesso discorso per Junior Messias, da considerarsi ormai completamente recuperato. Le top news di oggi: Milan sul nuovo Pedri, il Real Madrid punta Brahim Diaz