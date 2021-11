MERCATO MILAN E TOP NEWS – Diavolo sul nuovo Pedri. Diaz, pericolo Real

Il Milan si divide tra mercato e ritorno in campo per la ripresa della Serie A. A Firenze potrebbe toccare ad Alessandro Florenzi vista l'indisponibilità di Davide Calabria. Situazione rinnovi: vicinissimo quello di Stefano Pioli novità su Alessio Romagnoli. Parla l'allenatore del baby talento Omoregbe, molto vicino ai rossoneri, per spiegare le sue qualità. Il Real Madrid, intanto, osserva attentamente Brahim Diaz, il Diavolo osserva il nuovo Pedri. Nelle prossime schede le Top News di giornata!