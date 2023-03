Milan, Pioli richiama la squadra: programmata la ripresa degli allenamenti

Dopo due giorni di riposo il tecnico del Milan Stefano Pioli richiama a sé la squadra per la ripresa degli allenamenti

Dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico Stefano Pioli, l'allenatore del Milan, come riferito da MilanPress.it, ha richiamato la squadra. La ripresa degli allenamenti è fissata quindi per la giornata di lunedì 28 marzo, quando si terrà una seduta pomeridiano proprio in preparazione della sfida al Napoli.