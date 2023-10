Milan, palestra in vista della Champions League: il report della seduta

Ecco, di seguito, il report della seduta odierna del Milan, che ha svolto un lavoro in palestra in vista del match di Champions League

(fonte: acmilan.com) Quest'oggi rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento già in ottica Borussia Dortmund, prossimo avversario del Milan in Champions League nella seconda gara del girone in programma mercoledì 4 ottobre in Germania alle 21.00.