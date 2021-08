Milan, oggi riposo. Domani la ripresa degli allenamenti a Milanello

Il Milan di Stefano Pioli, tornato nella notte da Nizza, si allenerà di nuovo a Milanello a partire da domani. Oggi meritato riposo per tutti

Il Milan di Stefano Pioli è rientrato a Milano nella notte dopo aver pareggiato (1-1) l'amichevole disputata ieri sera sul campo del Nizza. Il tecnico rossonero ha concesso per oggi un giorno di riposo ai calciatori. La ripresa degli allenamenti del Milan è prevista, dunque, per domani, lunedì 2 agosto, di pomeriggio nel centro sportivo di Milanello.