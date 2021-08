Calciomercato Milan – Per Ilicic ‘via libera’ dell’Atalanta: le ultime

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Josip Ilicic lascerà Bergamo e si sta allenando bene per la sua nuova squadra. Quella rossonera?

Daniele Triolo

Il Milan sembra essere sempre più vicino a Josip Ilicic in questa sessione estiva di calciomercato. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' questa mattina in edicola partendo dalle dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, al termine dell'amichevole vinta 2-1 contro il Pordenone.

"Alla fine della scorsa stagione Ilicic ha manifestato la voglia di fare nuove esperienze - ha detto l'allenatore della 'Dea' -. È la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. È indice di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento. Si sta preparando per trovare una squadra che lo possa far giocare. Rispetto la sua richiesta".

In pratica, Gasperini ha certificato l'addio di Ilicic all'Atalanta. Il Milan lo accoglierà in questo calciomercato estivo? Al momento, secondo il quotidiano romano, bisogna ancora trovare un'intesa tra i due club. Il Diavolo vorrebbe cavarsela con un'operazione 'low cost', rinunciando, per il fantasista sloveno, al diritto del 50% sulla vendita di Matteo Pessina.

Quella percentuale, però, che spetta al Milan da accordi presi tra le parti nel 2017, si annullerà ugualmente nel momento in cui il centrocampista della Nazionale Italiana avrà toccato quota 100 presenze in nerazzurro. A quel punto, infatti, al Milan spetteranno soltanto altri 3 milioni di euro. Motivo per cui l'Atalanta, per Ilicic, vuole anche un conguaglio economico.

L'accordo, ad ogni modo, per il 'CorSport' è soltanto questione di tempo. L'operazione di calciomercato Ilicic-Milan si farà e l'ex Fiorentina e Palermo andrà a rinforzare il ruolo di esterno destro d'attacco. Si giocherà, quindi, nelle intenzioni del Diavolo il posto da titolare con Alexis Saelemaekers, visto che Samu Castillejo dovrebbe essere in uscita.

Ilicic, rispetto al belga, è meno attento, forse, in chiave difensiva e tattica. Ma assicurerà imprevedibilità, cambio di passo, assist e gol importanti ai rossoneri. Milan, le news più importanti di mercato di sabato 31 luglio >>>