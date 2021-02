Milan, oggi allenamento mattutino sotto la pioggia: il report

Milan al lavoro a Milanello: le ultime notizie sull’allenamento

Proseguono senza sosta gli allenamenti dei rossoneri: squadra a Milanello anche questa mattina, accolta da una fitta pioggia che ha caratterizzato la sessione odierna.

IL REPORT

Dopo una prima parte in palestra, i rossoneri sono usciti sul campo per una serie di lavori aerobici. A seguire, corsa sul centrale ed esercitazione tecniche con conclusioni in porta. Una partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO

Per domani, giovedì 4 febbraio, il programma prevede un solo allenamento alle ore 11.30.

