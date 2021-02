Fiorentina-Milan Primavera: segui con noi il match | LIVE NEWS

Fiorentina-Milan Primavera, il live degli ottavi di Coppa Italia

Amici di Pianetamilan.it, benvenuti allo stadio Bozzi di Firenze. Alle 15 è in programma Fiorentina-Milan. La gara è valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sfida molto interessante, visto che si affronteranno due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma: la Fiorentina viene dalla vittoria in rimonta contro l’Inter, mentre il Milan dalla vittoria sulla Spal. Grande protagonista Olzer, che anche oggi sarà in campo. Segui con noi il live testuale di Fiorentina-Milan

Sono da poco ufficiali le formazioni delle due squadre: scopriamo insieme le scelte di Aquilani e Giunti.

FIORENTINA: Luci; Frison; Ponsi; Gabrieli; Fiorini; Corradini; Milani; Bianco; Spalluto; Amatucci; Di Stefano. A disp: Ricco; Fogli; Chiti; Gentile; Neri; Krastev; agostinelli; Pierozzi; Munteanu; Toci; Tirelli; Ghilardi. All: Aquilani

MILAN: Moleri; Pobi; Obaretin; Frigerio; Tahar; Fili; Bright; Robotti; Nasti; Olzer; El Hilali. A disp.: Jungdal; Stanga; Coubis; Michelis; Cretti; Saco; Alesi; Rossi; Di Gesù; Roback; Psfetis; Tonin. All. Giunti

+++ FIORENTINA-MILAN: IL LIVE DELLA PARTITA DELLA PRIMAVERA ROSSONERA +++

