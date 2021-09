Milan-Lazio, il report dell’allenamento odierno dei biancocelesti

La Lazio, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Testa al Milan, prossimo avversario in campionato

La Lazio, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Testa al Milan, prossimo avversario in campionato: "Questo pomeriggio alle 17:45 i calciatori biancocelesti si sono ritrovati sul campo centrale del Centro Sportivo di Formello per la seduta pomeridiana. L'allenamento è iniziato con un lavoro atletico e muscolare del gruppo. La seduta è poi proseguita con un'esercitazione incentrata sulla circolazione veloce del pallone. Una partitella a campo ridotto, vinta per 4-3 dai non fratinati, ha infine concluso la seduta. Continuerà nel pomeriggio di domani la marcia d'avvicinamento della Lazio alla terza di campionato, in trasferta contro i rossoneri. In particolare, gli uomini di Maurizio Sarri si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello a partire dalle 17:45".