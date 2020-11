Milan, il report di oggi: si rivedono i primi nazionali | News

Napoli-Milan, il report di oggi da Milanello

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Continua la preparazione del Milan in vista del match di domenica sera contro il Napoli al San Paolo: il report di oggi da Milanello.

Fonte AC Milan.com – Allenamento pomeridiano per i rossoneri, che continuano nella preparazione del prossimo impegno di campionato che li vedrà opposti al Napoli, domenica 22 novembre alle 20.45, al San Paolo. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Prima parte del lavoro in palestra per l’attivazione muscolare, poi squadra in campo dove ha proseguito nel riscaldamento tramite una serie di torelli a tema. Al termine, spazio alla parte tattica. Per concludere si è giocata una partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

Per venerdì, a Milanello, il programma prevede un solo allenamento pomeridiano.

QUI IL REPORT DEL NAPOLI DA CASTELVOLTURNO: NOVITA’ BAKAYOKO>>>