Napoli-Milan, il report di oggi degli azzurri: novità Bakayoko

Napoli, il report della seduta odierna

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Continua la preparazione del Napoli in vista del match di domenica sera contro il Milan: il report dell’allenamento odierno da Castelvolturno.

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center – riporta il sito ufficiale azzurro -. Gli azzurri preparano il match contro il Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. Il gruppo si è allenato in palestra svolgendo esercizi di “core stability” e lavoro di rinforzo. Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian, Mario Rui rientrati dalle Nazionali. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo”.

