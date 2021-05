Milan, il report dell’allenamento odierno: si riparte subito, testa all’Atalanta

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Testa subito all'Atalanta

Squadra al lavoro questa mattina a Milanello. Il gruppo si è ritrovato per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera; in campo, invece, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato l'allenamento con una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi, seguiti da alcune esercitazioni sul possesso. Una serie di partitelle su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.