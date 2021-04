Milan, il report dell’allenamento odierno: presenti Maldini e Massara

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento della squadra a Milanello. Presenti Maldini e Massara

Mattina di lavoro per la squadra che, quest'oggi al completo, si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento. Presente a Milanello anche Paolo Maldini.