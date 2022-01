Milan, il report dell’allenamento di oggi: svolto lavoro di tecnica e possesso

Attraverso un post apparso sul sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il report dell'allenamento svolto oggi dai ragazzi di Pioli

Squadra a Milanello per pranzo, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento odierna in preparazione del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Milan affrontare lo Spezia lunedì 17 gennaio alle ore 18.30 a San Siro. A bordo campo per seguire l'allenamento presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.