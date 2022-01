Calciomercato Milan – Sky: “Botman lontano, ma non è impossibile”

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo Sky Sport non è ancora tramontata la pista che porta al difensore Botman

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan continua a essere Sven Botman. Il Lille non sembra aver intenzione di cedere il difensore centrale, ma la trattativa tra i due club non è impossibile. A riferirlo Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport: "Botman è ancora molto lontano, ma impossibile no. Finché il Milan spera di poterlo prendere evidentemente ha avuto dei segnali dal giocatore… Dal Lille no perché non vuole venderlo, ma comunque dagli intermediari di questa trattativa che facendo uno sforzo grande il giocatore potrebbe arrivare. Oltre a Botman c’è Bremer, ma è un profilo per giugno". Intanto ecco il difensore in pole position sul mercato.