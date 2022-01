Il Milan per forza di cose deve e sarà protagonista di questa sessione di calciomercato. Paolo Maldini, prima della partita contro il Genoa, aveva elogiato Matteo Gabbia e Pierre Kalulu per le ultime prestazioni, dichiarando di non dover necessariamente intervenire, ma la situazione è cambiata drasticamente nelle ultime ore. Fikayo Tomori, infatti, starà fuori un mese, con Simon Kjaer che è già out fino al termine della stagione. Insomma, serve intervenire.