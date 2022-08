Milan, Ibrahimovic è tornato a Milanello: resterà per qualche giorno

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è tornato ieri a Milanello. Lo svedese si tratterrà qualche giorno per svolgere del lavoro ad hoc

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che ha rinnovato da poco il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023, è tornato ieri a Milanello. Lo ha riferito 'Sky Sport'.

Anche oggi il bomber svedese, classe 1981, è presente nel centro sportivo rossonero di Carnago (VA) per continuare nel lavoro di fisioterapia necessario per recuperare dall'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro subita nello scorso mese di maggio.

La presenza di Ibrahimovic, che si tratterrà a Milano e a Milanello per qualche giorno, è sicuramente un'ottima notizia per mister Stefano Pioli e per i compagni di squadra di Zlatan, attesi sabato pomeriggio dalla sfida di Serie A contro l'Udinese.