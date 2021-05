Milan, domenica di lavoro a Milanello: squadra divisa tra campo e palestra

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Partitella con l'U18 per chi non ha giocato ieri

"Una bella giornata di sole ha accolto i rossoneri questa mattina a Milanello, dove la squadra è arrivata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento.

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera; in campo, sul rialzato dietro gli spogliatoi, gli altri componenti della rosa i quali, dopo aver effettuato il riscaldamento, hanno disputato una partita di allenamento con la formazione Under 18. Questa la formazione schierata: Tătăruşanu, Kalulu, Gabbia, Michelis, Castillejo, Meïte, Krunić, Maldini, Díaz, Hauge, Rebić.