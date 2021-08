Milan, domani allenamento a partire dalle ore 17 | PM News

Dopo due giorni di riposo il Milan di Stefano Pioli tornerà ad allenarsi nel centro sportivo di Milanello. Appuntamento alle 17

Dopo l'amichevole contro il Real Madrid, Stefano Pioli ha concesso due giorni di riposo alla squadra rossonera. Il Milan, così come appreso dalla nostra redazione, tornerà dunque ad allenarsi domani a partire dalle ore 17. Come abbiamo scritto nelle altre news della giornata, potrebbe esserci anche Franck Kessie. L'ivoriano, tornato nella giornata di ieri, farà oggi tutti i controlli del caso per il coronavirus e poi si aggregherà con la squadra per allenarsi.