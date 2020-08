Milan, allenamento di domani spostato al pomeriggio per Ibrahimovic

MILAN NEWS – Non c’è ancora il comunicato ufficiale, ma l’accordo c’è e sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, che prolungherà il proprio contratto fino al 2021. Ieri sera è arrivato a Milano e oggi si è sottoposto al tampone. Nelle prossime ore avrà il risultato e poi firmerà il suo nuovo contratto nella mattinata di domani.

In questo senso, secondo quanto riferisce Sky, il Milan ha deciso di spostare l’allenamento di domani, che inizialmente Stefano Pioli aveva stabilito in mattinata, al pomeriggio: alle 15:00. Così, anche lo svedese dovrebbe poter partecipare, ovviamente in caso di negatività del tampone. Sono tanti gli assenti per le Nazionali, ma con i presenti Pioli lavorerà duramente per preparare la nuova stagione.

PER TUTTE LE PAROLE DI PIOLI LEGGI QUI >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>