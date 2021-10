Milan, ancora allenamento personalizzato a Milanello per Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha svolto allenamento differenziato anche oggi nel centro sportivo rossonero di Milanello

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha svolto allenamento differenziato anche oggi nel centro sportivo rossonero di Milanello . Dunque il centravanti svedese non si è ancora aggregato al gruppo di Stefano Pioli : vedremo se ce la farà per la giornata di domani.

Da escludere, a questo punto, una convocazione per Milan-Verona di sabato sera in campionato. Restano, invece, chance che Ibra prenda parte alla trasferta di Porto in Champions League in programma martedì sera.