Calciomercato Milan – Maldini vuole un top player dal PSG per gennaio

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, sono sempre impegnati sul fronte calciomercato. Dopo l'infortunio occorso a Mike Maignan, il Diavolo ha chiuso subito per l'arrivo di Antonio Mirante, portiere svincolato dopo le ultime stagioni alla Roma. Ma in Via Aldo Rossi sono anche indaffarati alla ricerca di quelle occasioni che, nella prossima sessione invernale di trattative, possano consentire alla squadra di mister Stefano Pioli di innalzare il proprio livello qualitativo.