Milan, domani altra sessione di allenamento: nel mirino la sfida alla Lazio

L'attesa sta per terminare. Dopo la Supercoppa Italiana persa contro l'Inter per il Milan si avvicina il momento di rientrare in campo e questi succederà nella giornata di martedì 24 gennaio, quando affronterà la Lazio. In attesa del big match entrambe le compagini continuano a prepararsi, per arrivare nel migliore dei modi.