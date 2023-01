Milan, la probabile formazione con la Lazio: Giroud guida l’attacco

Il Milan dovrebbe scendere in campo contro la Lazio nel match di martedì 24 gennaio con Olivier Giroud in attacco

Il Milan, dopo le fatiche contro Roma, Torino e Lecce, nella giornata di martedì 24 gennaio affronterà la Lazio in quello che può essere definito un vero e proprio big match. Con ogni probabilità scenderà in campo il miglior undici a disposizione del tecnico Stefano Pioli, come riportato da pazzidifanta.com. Tatarusanu in porta, difesa composta da Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; in mediana agiranno Bennacer e Tonali, mentre alle spalle dell'unica punta Giroud dovrebbero esserci Saelemaekers, Diaz e Leao.