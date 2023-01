Di Marzio su Zaniolo: “Il Milan potrebbe prenderlo in prestito”

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alla situazione relativa a Nicolò Zaniolo . Sebbene l'unica offerta alla Roma sia arrivata dal Tottenham non esclude che ci possa essere un'interesse del Milan a prenderlo in prestito. Di seguito le sue parole.

“Al momento l’unica offerta arrivata alla Roma è quella del Tottenham: un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore e alla qualificazione in Champions League, per una cifra compresa fra i 20 e i 25 milioni di euro. I giallorossi però al momento non accettano, per via della mancata certezza del riscatto. Al momento la Roma non ha intenzione di cambiare le condizioni e non ha altri compratori, nonostante stia nascendo interesse intorno al giocatore. Se in futuro le condizioni dei giallorossi dovessero cambiare, il Tottenham potrebbe quindi essere in vantaggio".