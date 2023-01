Primavera 1, Milan-Verona 1-1: commento e classifica aggiornata | News

Termina 1-1 la partita della 15^ giornata del campionato di Primavera 1 tra Milan e Verona. Nel primo tempo entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per poter passare in vantaggio. A rendersi pericoloso è il Verona al 13esimo, quando una brutta palla persa dal Milan in uscita favorisce Schirone che a sua volta serve sulla destra Bragantini, il quale cerca di sorprendere Nava sul palo più lontano. Bravo il portiere rossonero a distendersi e ad evitare il gol. Al 25esimo, altra occasione per la squadra di Sammarco. Grande azione manovrata degli scaligeri, i quali vanno al tiro con Cazzadori. Ma è grande la risposta di Nava che salva ancora una volta il risultato. Da questo momento in poi, il Milan si sveglia e inizia a creare diverse palle-gol. Al 35esimo doppia occasione per i rossoneri: Omoregbe si accende e calcia dalla distanza. Boseggia si deve distendere per bloccare la sfera. Pochi istanti dopo, El Hilali prova il tiro a giro: ancora Boseggia che questa volta mette in angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, El Hilali prova a sorprendere sul primo palo Boseggia: pallone che esce fuori di pochissimo alla sinistra del portiere. L'ultima azione da segnalare del primo tempo è quella di Diego Sia al 43esimo: l'attaccante del Milan gioca sulla linea di fondo e mette un pallone rasoterra insidiosissimo che viene salvato sulla linea di porta.