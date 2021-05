Juventus-Milan, l’allenamento di oggi della squadra di Pioli | News

La squadra di Stefano Pioli si è allenata questa mattina a Milanello in vista di Juventus-Milan. Presenti Maldini, Massara e Gazidis

Giornata di sole questa mattina a Milanello per l'allenamento, il penultimo in ottica Juventus. I rossoneri si sono ritrovati per colazione prima di iniziare la sessione odierna. A bordo campo per assistere all’allenamento presenti anche oggi Paolo Maldini e Frederic Massara.