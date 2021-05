Calciomercato Milan – Diavolo vigile su Vlasic: de Paul è l’alternativa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic, talento croato del CSKA Mosca, è sempre nei pensieri dei dirigenti rossoneri

Nel suo approfondimento odierno sul calciomercato , 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato anche del Milan e dell'interesse dei rossoneri per Nikola Vlasic . Il centrocampista offensivo croato, classe 1997, ex Everton ed in forza al CSKA Mosca , è infatti seguito molto da vicino dal Diavolo.

Prima della pandemia, il club moscovita chiedeva 30 milioni di euro per la cessione di Vlasic. Ora la 'rosea' si domanda se, effettivamente, potranno bastare 20 milioni di euro per rilevarne il cartellino. Il Milan, ad ogni modo, resta sempre vigile sul calciatore croato, seguito nel recente passato anche dal Napoli .

Qualora non dovesse però concretizzarsi la pista Vlasic per i rossoneri, non bisogna dimenticare come il Diavolo stia pensando ad una prestigiosa alternativa: l'argentino Rodrigo de Paul dell'Udinese. Intanto, per la difesa, Maldini punta un talento della Ligue 1 francese >>>