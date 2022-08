Allenamento Milan, buone news da Origi e Giroud. Fisioterapia per Tonali

Il Milan ha svolto la seduta di allenamento a Milanello questa mattina. Giungono novità positive dai bomber Divock Origi e Olivier Giroud

Daniele Triolo

Il Milan ha svolto questa mattina la sua seduta di allenamento a Milanello e, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', giungono buone notizie per mister Stefano Pioli in vista di Milan-Udinese, prima partita della Serie A 2022-2023, gara in programma sabato 13 agosto alle ore 18:30 a 'San Siro'.

Allenamento Milan a Milanello: finalmente Origi in gruppo!

Divock Origi, attaccante belga arrivato da svincolato in estate al Milan, ha effettuato, infatti, per la prima volta da quando è rossonero quasi tutto l'allenamento in gruppo. Il centravanti, classe 1995, ex Liverpool, Lille e Wolfsburg, ha svolto la sessione insieme ai compagni di squadra. Eccezion fatta per la partitella finale.

Origi è ancora in dubbio, logicamente, per Milan-Udinese. Ma averlo praticamente recuperato per i normali allenamenti è già un'ottima notizia. Ancora lavoro personalizzato, come da programma, per Olivier Giroud. Il rientro in gruppo dell'ex Arsenal e Chelsea, invece, è previsto tra domani e giovedì. Lui per l'Udinese dovrebbe esserci. Da capire se dall'inizio o in panchina.

Infine, Sandro Tonali: dopo gli esami di ieri, che hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra, continua con la fisioterapia e sarà valutato giorno per giorno.