Allenamento Milan: prima seduta in vista del match di Coppa Italia

Il Milan ha svolto una seduta di allenamento mattutino oggi a Milanello. Mercoledì sera, a 'San Siro', arriva il Torino per la Coppa Italia

(fonte: acmilan.com) "Allenamento al mattino quest'oggi per i rossoneri, che si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.