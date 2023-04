Allenamento Milan, le ultime notizie da Milanello: novità su Kalulu

Milan, Kalulu verso il recupero: per il Napoli o per Bologna?

Il difensore francese Pierre Kalulu, che ha saltato le ultime gare del Diavolo per via di un infortunio al polpaccio accusato nel corso dei suoi recenti impegni con la Francia Under 21, si è allenato parzialmente in gruppo. Il giocatore, pertanto, va verso il recupero. Se non per Milan-Napoli (dove potrebbe comunque sedere in panchina), sarà certamente disponibile per Bologna-Milan di sabato 15 aprile in campionato.